شكرا لقرائتكم خبر عن الحضور الجماهيرى فى أمم أفريقيا لليد بكامل السعة الاستيعابية لاستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن عمرو صلاح أمين صندوق إتحاد كرة اليد حضور الجماهير بكامل السعة الإستيعابية لإستاد القاهرة فى البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر فى شهر يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد باريس.

وكشف صلاح عن تعيين عاصم السعدنى رئيس مسابقات المحترفين مديرا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل، بينما يرأس محمد الأمين رئيس الاتحاد ، اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

ويتوجه منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى باستور،إلى ألمانيا يوم 2 نوفمبر المقبل لخوض وديتين أمام الماكينات الألمانية يومى 3 و 5 من نفس الشهر ، فى إطار الاستعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة يناير المقبل، ومن المقرر أن ينضم المحترفون للمعسكر 30 أكتوبر الجارى.

وطلب مسئولو الإتحاد المصرى لكرة اليد من الإتحاد الأفريقى تأجيل إنطلاق المنافسة الأفريقية لمدة 24 ساعة لتقام يوم 19 يناير القادم بدلا من يوم 18 بسبب ارتباط منتخب مصر لكرة القدم بمواجهة مهمة مع غانا فى دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار .

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ،ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.