شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات ترجيح بدون وقت إضافى.. ماذا يحدث إذا تعادل الأهلى وسيمبا 2/2 الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلي مباراة قوية فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء عندما يلتقى سيمبا التنزانى على استاد القاهرة فى إياب ربع نهائى دورى السوبر الإفريقى، وهى المباراة التى يسعى خلالها الأهلى إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تمكنه من تخطى بطل تنزانيا والصعود إلى نصف نهائى البطولة القارية الجديدة.

وتعادل الأهلى مع سيمبا التنزانى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضى فى العاصمة التنزانية دار السلام.

ويكفى الأهلى تحقيق الفوز بأى نتيجة أو التعادل بنتيجة أقل من 2-2 (0-0 أو 1-1) للتأهل إلى الدور نصف النهائى من البطولة.

بينما يحتاج سيمبا للفوز بأى نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2 إذا أراد تحقيق المفاجأة.

بينما فى حالة تعادل الأهلى وسيمبا بنتيجة 2-2 فى مباراة الإياب أيضًا تنص اللائحة على أنه "فى مباريات الدورين ربع ونصف النهائى، إذا تعادل الفريقان فى مجموع الأهداف، وعدد الأهداف المسجلة مع نهاية الوقت الأصلى للقاء الإياب يتم تحديد الفائز بركلات الترجيح".

أما فى الدور النهائى يتم لعب شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، ويعتبر الفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف فى نهاية الوقت الإضافى هو الفائز، وإذا سجل الفريقان نفس عدد الأهداف، أو إذا لم يتم تسجيل أى أهداف خلال الوقت الإضافى، يحسم الفائز بركلات الترجيح".

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.