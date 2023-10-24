شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الوزن وتسجيل هدف.. سر إشادة إيهاب جلال بصالح جمعة فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى بمستوى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بعد خسارته للوزن وظهوره بشكل متميز فى المباراة الودية التى خاضها الدراويش أمام رأس البر والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وشارك صالح جمعة فى اللقاء الودى الذى أقيم عقب مباراة فاركو وظهر بشكل متميز وسجل هدفا من ركلة جزاء.

وتأكت جاهزية صالح جمعة لاعب وسط الفريق لخوض المباريات الرسمية، عقب تعافيه من الإصابة التى لحقت به قبل انطلاق الموسم الحالى.

وفى وقت سابق عقد إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى جلسة مع لاعبه صالح جمعة صانع ألعاب الفريق طالبه خلالها بضرورة تكثيف جهوده للعودة للتشكيل الأساسى للدراويش

وطالب جلال لاعبه باستغلال الفرصة الأخيرة له مع الدراويش هذا الموسم حتى يستعيد رونقه المفقود فى الملاعب المصرية بسبب طول فترات غيابه.

ومن جانبه وعد صالح جمعة مدربه بالتركيز فى التدريبات وإنقاص وزنه حتى يستعيد فورمته الفنية والبدنية بأسرع وقت.

وكلف إيهاب جلال، أحمد سامح، مخطط أحمال النادى الإسماعيلى، بوضع برنامجًا بدنيًا لصالح جمعة بعد غياب اللاعب عن الظهور مع الإسماعيلى فى أول أربعة مباريات بالدورى بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية، بجانب شكواه من كدمة فى كاحل القدم.

ويرغب إيهاب جلال فى تجهيز صالح جمعة للاستعانة بجهوده فى المباريات المقبلة للدراويش

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى المصري.