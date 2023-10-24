شكرا لقرائتكم خبر عن طل حسين عاطف تتوج ببطولة الجمهورية للجمباز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت طل حسين عاطف لاعبة الجمباز تحت 8 سنوات ببطولة الجمهورية، بعد تألقها الملفت تحت قيادة المدير الفنى الدكتور وفاء حسن.

كما نجحت طل حسين عاطف فى الفوز بلقب كأس مصر وحصد المركز الأول فى مسابقة الجمباز الفني والإيقاعى لتضاف لسلسلة إنجازات اللاعبة بعد حصد بطولة الجمهورية.

في سياق متصل، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن المنتخب المصري للجمباز الفني ناشئين وناشئات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمين أن منتخب الجمباز يسير بخطي ثابتة ويتم تجهيزه للمنافسة على منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي أعلى مستوى.



الجمباز الايقاعى



الجمباز



طل حسين عاطف بطلة الجمهورية