شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات قوية في الجولة الرابعة لدوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تتواصل مباريات دوري الصالات في السابعة من مساء الأربعاء بثلاث مواجهات قوية تشكل مجموع لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

وتجمع المباريات الثلاث بين خورفكان المتصدر برصيد 7 نقاط وضيفه دبا الحصن صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ،والبطائح الثالث برصيد 4 نقاط وضيفه مليحة السادس برصيد نقطة، والحمرية الرابع برصيد 4 نقاط مع اتحاد كلباء الخامس برصيد 3 نقاط.

وكانت مباريات الجولة الثالثة شهدت عودة قوية لـ«نمور كلباء» بفوز لافت على حساب ضيفه فريق مليحة 4-.

وبالقدر نفسه صحح خورفكان أوضاعه وسطّر فوزاً مهماً على ضيفه البطائح بنتيجة 2-1،وعاد فريق الحمرية بالتعادل 2-2 من ملعب صالة مضيفه دبا الحصن.