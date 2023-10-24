اخبار الرياضه

مباريات قوية في الجولة الرابعة لدوري الصالات

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات قوية في الجولة الرابعة لدوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
تتواصل مباريات دوري الصالات في السابعة من مساء الأربعاء بثلاث مواجهات قوية تشكل مجموع لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.
وتجمع المباريات الثلاث بين خورفكان المتصدر برصيد 7 نقاط وضيفه دبا الحصن صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ،والبطائح الثالث برصيد 4 نقاط وضيفه مليحة السادس برصيد نقطة، والحمرية الرابع برصيد 4 نقاط مع اتحاد كلباء الخامس برصيد 3 نقاط.
وكانت مباريات الجولة الثالثة شهدت عودة قوية لـ«نمور كلباء» بفوز لافت على حساب ضيفه فريق مليحة 4-.
وبالقدر نفسه صحح خورفكان أوضاعه وسطّر فوزاً مهماً على ضيفه البطائح بنتيجة 2-1،وعاد فريق الحمرية بالتعادل 2-2 من ملعب صالة مضيفه دبا الحصن.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا