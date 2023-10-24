شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تضرب منتخب مصر قبل انطلاق تصفيات كأس العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

يواجه منتخب مصر أزمة قبل انطلاق تصفيات بطولة كأس العالم 2026، بسبب ضيق الوقت بين المباريات، بجانب اختيار منتخب سيراليون ملعب صامويل كانيون دو في ليبيريا؛ من أجل استضافة مباراة منتخب مصر يوم 19 نوفمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، وفي انتظار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم( كاف9 النهائي بالموافقة على ذلك.

يأتي هذا في الوقت الذي حدد فيه منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أحد يومي 16 أو 17 نوفمبر موعداً لمواجهة منتخب جيبوتي بالقاهرة، في افتتاح مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، على أن يتم إخطار الاتحاد الإفريقي بالموعد النهائي خلال الساعات المقبلة، ما يعنى أن الفارق الزمنى بين المباراتين حوالى 72 ساعة على الأكثر منها 10 ساعات سفر إلى ليبيريا لخوض مباراة سيراليون الثانية.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول فى الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، ويتخللها مباراة أمام جيبوتي وتقام بالقاهرة،والأخرى أمام منتخب سيراليون.

ويجرى مسئولو اتحاد الكرة المصري محاولات لاستضافة مباراة سيراليون بالقاهرة، بينما يتمسك منتخب سيراليون باللعب على أرض محايدة وهي ليبيريا، وتم مخاطبة الاتحاد الإفريقي من أجل حسم الموعد ومكان المباراة.