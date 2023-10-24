شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يبحث عن فك عقدة الدحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يسعى النصر السعودي الثلاثاء إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا عندما يستضيف في تمام العاشرة بتوقيت الإمارات على ملعب الأول بارك تظيره الدحيل القطري في قمة المجموعة الخامسة التي يتصدرها النصر بست نقاط من فوزين على بيرسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبيه الطاجيكي، في حين يدخل الدحيل بنقطة واحدة من تعادله الافتتاحي مع الفريق الطاجيكي.

وكالعادة يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو كتيبة النصر التي يدربها مواطنه لويس كاسترو وتضم إلى جانب«الدون» البرازيلي تاليسكا والبرتغالي أوتافيو والسنغالي ساديو ماني والإسباني لابورت كخيارات أجنبيه، بينما استبعد المدرب، البرازيلي اليكس والإيفواري فوفانا لأسباب فنية والكرواتي بروزفيتش للإصابة.

وتضم تشكيلة الدحيل أسماء معروفة كقائد الفريق كريم بوضياف أقدم اللاعبين في الفريق، والمهاجم الدولي المعز علي والبرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول وبرشلونة السابق والمهاجم ألونقا والكوري كيم هون.

والتقى الفريقان قبل هذه المواجهة 4 مرات تفوق خلالها الفريق القطري في مباراتين وتعادلا في مثلهما، ما يجعل اللقاء بالنسبة للنصر في غاية الأهمية من أجل الفوز الأول.

والمباراة بالنسبة للبرتغالي كاسترو مدرب النصر عاطفية كونه سيواجه فريقه السابق حيث درب الدحيل موسم 2021-2022 قبل أن يغادر لتدريب بوتافوجو البرازيلي ومنه جاء لتدريب النصر هذا الموسم.