شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برازيلي يكشف عن طقس غريب بـ«شورت كاكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف البرازيلي أندرياس بيريرا، خريج أكاديمية مانشستر يونايتد المنتقل إلى فولهام العام الماضي مقابل 10 ملايين استرليني عن اتباعه طقساً بمسح ساقيه بشورت أسطورة السامبا كاكا قبل المباريات المهمة.

في التفاصيل، وكما هي حال لاعبي الأكاديمية في النادي، كان بيريرا جامع كرات قبل مواجهة أوروبية لمانشستر يونايتد أمام العملاق الإسباني ريال مدريد، حيث كان يلعب كاكا وطلب بيريرا بعد المباراة من كاكا أن يعطيه شورته هدية ويضيف بيريرا: «سير أليكس فيرجسون سأل لاعبي فريق دون الـ21 ودون الـ18 إن كانوا يرغبون في أن يكونوا جامعي كرات في المباراة لأنه كان بحاجة للاعب سريع في التقاط الكرة. بعد المباراة انتظرت لرؤية كاكا وطلبت قميصه لكنه أخبرني أنه تبادل القميص فقلت له حسناً أي شيء منك جوارب، شورت فقال لي لدي شورت وأعطاني إياه. كان مذهلاً وما زلت أمسح ساقي بالشورت قبل كل مباراة ليمنحني الثقة».

كان كاكا أيقونة في البرازيل بعد حصده كأس العالم بسن الـ20 وسطع نجمه في الريال وميلان قبل اعتزاله بسن الـ35 ولا يزال بيريرا مهووساً بكاكا ويقول: «قبل أسبوعين كنت في منزل ويليان ( نجم تشيلسي السابق ولاعب فولهام حالياً) وسألني عن اللاعب المفضل لدي فقلت له أحببت كاكا كثيراً لأسلوبه في اللعب فقال لي أنا أعرف رقم كاكا وسأتصل به. قلت في نفسي لا بد أنه يمزح وبقيت صامتاً لكنه اتصل وسمعت صوت كاكا ثم بكيت وأنا أتحدث إليه. حتى اليوم لا أصدق أنني تكلمت مع كاكا، الجميع كان في صدمة».