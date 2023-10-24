تشكيل نابولي ويونيون برلين المتوقع للمباراة..ظهور عربي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي نابولي مع نظيره يونيون برلين مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا على ملعب الأخير.

يأمل نابولي أن يعويض خسارته الماضية أمام ريال مدريد بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأول ضمن منافسات دوري الأبطال.

لدى نابولي ثلاث نقاط ليحتل المركز الثالث بعدما حقق الانتصار على نظيره سبورتنج براجا البرتغالي بهدفين لهدف خارج الديار، فيما خسر يونيون برلين أول مباراتين له في دوري أبطال أوروبا، بعد السقوط أمام ريال مدريد وسبورتنج براجا.



تشكيل نابولي المتوقع أمام يونيون برلين:

في حراسة المرمى: أليكس ميريت

في الدفاع: ماتياس أوليفيرا، ناتان، أمير رحماني، لورينزو

في الوسط: كاجوستي، لوبوتكا، زيلينسكي

في الهجوم: كفاراتسيخيليا، راسباردوري، ماتيو بوليتانو

تشكيل يونيون برلين المتوقع ضد نابولي:

يدرس الجهاز الفني بقيادة أورس فيشر، لفريق يونيون برلين تشكيل فريقه لمباراة نابولي، ومن المتوقع أن يدفع بـ التونسي عيسى العيوني أساسيا في المباراة، وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي:

في حراسة المرمى: رونوس

في الدفاع: دانيلهو دوكي، ليناردو بونوتشي، ديوجو ليتي

في الوسط: تريميل، لوكاس توسارت، أليكس كرال، عيسى العيوني، روبن جوسينس

في الهجوم: بيكير، كيفين بيرينز