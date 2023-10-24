ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي اليوم تويتر | يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT دون تقطيع

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم تويتر | يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT دون تقطيع، تقدم بوابة الخليج 365 خدمة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي و سيمبا التنزانى، في الخامسة عصرًا، على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية ببطولة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولي.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي.

وحضر الاجتماع ممثلًا عن النادي الأهلي، الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، فيما يرتدي سيمبا الطاقم الأزرق كاملًا والحارس الزي البرتقالي.

وناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة اليوم، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وتعد نتيجة التعادل التي حققها الأهلي في لقاء الذهاب، هي نتيجة مطمئنة بشكل كبير، وذلك لأن الفريق أمامه عدة سيناريوهات تصعد به للدور المقبل من البطولة، نرصدها لكم خلال السطور التالية:

_ في حال انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، أو الإيجابي 1\1، سيضمن الأهلي التأهل لنصف النهائي.

_ فوز الأهلي بأي نتيجة تتأهل به للدور المقبل من البطولة.

_ أما في حال خسارته بأي نتيجة سيودع البطولة من دور ربع النهائي.

_ إذا تأهل الأهلي على حساب سيمبا، سينتظر المتأهل من مباراة اليوم التي تجمع بين كلا من بترو أتليتكو وصنداونز الجنوب أفريقي.

حكم مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف إدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيمبا التنزاني إلى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا في مباراة إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي في اللقاء المُقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي.

قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: علي معلول- كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم -محمد هاني - خالد عبد الفتاح

في خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم -محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا

في خط الهجوم: محمود كهربا - موديست - صلاح محسن - بيرسي تاو

تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني

والتقى الأهلي وسيمبا التنزاني في 5 مباريات، حيث فاز الأهلي في مباراتين وفاز سيمبا في مثلهما وتعادل الفريقان في لقاء واحد.

وسجل الأهلي في شباك سيمبا 8 أهداف بينما سجل الفريق التنزاني أربع أهداف كان أحدهما بأقدام لاعب الفريق الأحمر السابق وسيمبا التنزاني الحالي لويس ميكسوني.

هدافو الأهلي أمام سيمبا التنزاني

1- أحرز عمرو السولية هدفا في شباك فريق سيمبا التنزاني في لقاء ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019.

2- سجل على معلول هدفًا في شباك فريق سيمبا التنزاني في لقاء ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019.

3- أحرز جونيور أجايى هدفا في شباك فريق سيمبا التنزاني في لقاء ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019.

4- سجل كريم نيدفيد هدفين في شباك فريق سيمبا التنزاني في لقاء ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019.

5- أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق سيمبا التنزاني في لقاء إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2021.

6- سجل رضا سليم هدفًا في شباك فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

7-أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق الأهلى فى لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.