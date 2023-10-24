إنتر ميلان يستهدف صدارة مجموعته الأوروبية من بوابة سالزبورج

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث إنتر ميلان الإيطالي عن زعامة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا وذلك من خلال مواجهة ريد بول سالزبوج النمساوي المقررة بينهما اليوم الثلاثاء.

وتأتي مباراة إنتر ميلان وسالزبورج لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، و تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “جيوزيبى مياتزا”.

ويأمل انتر ميلان في حسم نقاط المباراة لتصدر المجموعة الرابعة وفض الاشتباك مع ريال سوسيداد الإسباني.

ويتقاسم إنتر ميلان وريال سوسيداد الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما وفي حالة فوز الإنتر على سالزبورج سيتصدر المجموعة حال تعثر ريال سوسيداد الذي سيحل ضيفا على بنفيكا البرتغالي مساء اليوم.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام ريد بول سالزبورج

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: باستوني – دي فري – شكرينيار

خط الوسط: بيريشيتش- تشالهان أوغلو – باريلا – دارميان

في الهجوم: مارتينيز – دجيكو.

وكان إنتر ميلان قد حقق فوزا صعبا على ضيفه بنفيكا البرتغالى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوسيبى مياتزا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في دورى أبطال أوروبا.