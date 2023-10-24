برشلونة يواجه شاختار الأوكراني والنقص العددي بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل غدا " الأربعاء" فريق برشلونة المتصدر بست نقاط، ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني في ثالث دولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

برشلونة "عينه" على النقاط الثلاث قبل مباراة الـ"كلاسيكو" على أرضه بمواجهة غريمه ريال مدريد السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري.

وعلى عكس الموسمين الماضيين حيث خرج باكرا من دور المجموعات، استهل النادي الكاتالوني مغامرته الأوروبية بفوز ساحق على رويال أنتويرب البلجيكي 5-صفر، وتبعه بانتصار صعب في عقر دار بورتو البرتغالي بهدف

ولا تبدو مهمة برشلونة صعبة أمام شاختار، صاحب المركز الثالث مع 3 نقاط من فوز على أنتويرب 3-2، على الرغم من أن مدرب الأول تشافي هيرنانديز افتقد في مباراته الأخيرة للعديد من عناصره الأساسية أبرزهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي فرينكي دي يونج والبرازيلي رافينيا وبيدري للإصابة، على أن يغيب جافي أيضاً للإيقاف بعد طرده أمام بورتو.

يسعى برشلونة، المتوج بلقب الدوري الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 4 أعوام، إلى متابعة سلسلة مبارياته من دون خسارة مع 12 مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

وكان آخرها الفوز الصعب على أتلتيك بلباو بهدف في "الليجا" بفضل هدف ابن الـ17 عاما مارك جويو بعد 23 ثانية من دخوله إلى أرض الملعب.

ويطمح أيضا برشلونة الذي يواجه شاختار في مباراة رسمية للمرة الأولى منذ أبريل 2011، في الحفاظ على سجله المثالي على أرضه بعد فوزه بجميع مبارياته الست السابقة هذا الموسم، حافظ خلالها على نظافة شباكه في خمس منها.