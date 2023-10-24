تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيمبا في الدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة سيمبا التنزاني مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيمبا في إياب ربع النهائي

يقود محمود عبدالمنعم كهربا تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا ومعه حسين الشحات وبيرسي تاو في مركز الهجوم، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محم هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج.

في خط الوشط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام سيمكبا كل من مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – خالد عبد الفتاح – ياسر إبراهيم – صلاح محسن – رضا سليم – إمام عاشور – طاهر محمد – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" – محمد الضاوي

انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على ملعب الفريق التنزاني، الذي يجهز لمفاجأة كبرى اليوم ضد المارد الأحمر.