تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة شاختار بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة قائمة البارسا لمباراة شاختار والتي تقام غدا الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويغيب دي يونج، وبيدري، ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وجوليس كوندي بالإضافة لـ سيرجي روبيرتو عن قائمة برشلونة لمباراة شاختار.



قائمة برشلونة لمباراة شاختار:



تير شتيجن - كانسيلو - بالدي - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز – فيران توريس - كوبارزي - أليكس جاريدو - مارك جويو - فورت- ماركوس ألونسو - روميو - جوندوجان - أسترالاجا - لامين يامال - كاسادو - فيرمين لوبيز- إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن .

ويعتلي فريق برشلونة، جدول ترتيب مجموعته ويملك في رصيده 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن بورتو صاحب الوصافة.

