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تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة شاختار بدوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ قائمة البارسا لمباراة شاختار والتي تقام غدا الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات من .

ويغيب دي يونج، وبيدري، ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وجوليس كوندي بالإضافة لـ سيرجي روبيرتو عن قائمة برشلونة لمباراة شاختار.
 

قائمة برشلونة لمباراة شاختار:


تير شتيجن - كانسيلو - بالدي - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز – فيران توريس - كوبارزي - أليكس جاريدو - مارك جويو - فورت- ماركوس ألونسو - روميو - جوندوجان - أسترالاجا - لامين يامال - كاسادو - فيرمين لوبيز- إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن .

ويعتلي فريق برشلونة، جدول ترتيب مجموعته ويملك في رصيده 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن بورتو صاحب الوصافة.
 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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