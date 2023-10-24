ياسر رشاد - القاهرة - رابط مباشر URL | مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الافريقي

رابط مباشر URL | مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الافريقي، معلقين مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، من أهم ما يتم البحث عنه عبر محركات البحث العالمية “ جوجل”، حيث يخوض الفريق الأحمر، مواجهة قوية أمام فريق سيمبا التنزاني، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

قبل رصد معلقين مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، إليكم موعد مباراة تلك المباراة:

تنطلق المباراة في تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء الموافق 24 من أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى المارد الأحمر، لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة، وذلك بعد تعادله الإيجابي 2\2 في لقاء الذهاب.

وتذاع مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني على قناة أبوظبي الرياضية التي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري السوبر الإفريقي.

كما تذاع مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني على قناة أون تايم سبورت التي نجحت مؤخرا في الحصول على حقوق إذاعة مباريات بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة سيمبا التنزاني اليوم بحثا عن تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى الدور نصف النهائي وذلك بعدما تعادل في لقاء الذهاب بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على ملعب مكابا بدار السلام بتنزانيا.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

طريق الأهلي فى الدوري الأفريقى

فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).