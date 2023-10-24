سداسية مومباي ليست الأكبر.. تعرف على أبرز ضحايا الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - قدم فريق الهلال السعودي بقيادة خورخي خيسوس، واحدة من أكبر نتائجه الرسمية باكتساح مومباي الهندي في دوري أبطال آسيا.

واكتسح الهلال نظيره الهندي بسداسية نظيفة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

سداسية الهلال أعادت إلى الأذهان الانتصارات العريضة التي حققها الزعيم السعودي عبر تاريخه والتي نستعرضها في السطور التالية.

كانت النتيجة الأكبر في تاريخ الهلال السعودي على المستوى الرسمي بسبعة أهداف وتكررت 5 مرات وسداسية في مرة سابقة وكررها أمام مومباي الهندي.

انتصارات الهلال التاريخية

ضحايا الهلال السعودي بسباعية هم 5 فرق من بلدان مختلفة وهم الدحيل القطري وبني ياس الإماراتي في دوري أبطال آسيا والأقصى الفلسطيني في أبطال الكؤوس الآسيوية، ومن بين الضحايا فريقي العدالة ونجران في دوري المحترفين السعودي، بينما تجرع العربي الكويتي سداسية نظيفة في أبطال الكؤوس الآسيوية.

ويتصدر الهلال ترتيب مجموعته الآسيوية برصيد 7 نقاط بالتساوي مع نافباخور الأوزبكي، ويقترب الزعيم السعودي من حسم مسألة التأهل للدور الإقصائي المقبل حال فوزه على مومبابي الهندي في مباراة العودة المقررة مطلع الشهر المقبل.

ويبحث الهلال عن استعادة لقب دوري أبطال آسيا بعد خسارته النسخة الماضية أمام أوراوا الياباني، ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجا ببطولة دوري أبطال آسيا بواقع 4 مرات.

وعلى الصعيد المحلي فإن الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن التعاون الذي يأتي في الوصافة بعد مرور 10 أسابيع من المسابقة.