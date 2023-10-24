ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم يلا شوت، يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سيمبا التنزاني الذي يقوده فنيا أوليفيرا غدا الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على سيمبا التنزاني لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، والمنافسة على لقب البطولة المستحدثة من قبل الكاف، واستمرار حظوظه فى حصد أول لقب للبطولة.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزانى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضى، سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

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وحسم التعادل الإيجابي مباراة الذهاب التي أقيمت بين الأهلي وسيمبا في العاصمة التنزانية دارس السلام والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، لتصبح مهمة الأهلي سهلة قبل لقاء العودة في القاهرو.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع فريق سيمبا التنزاني فى الخامسة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي

القنوات الناقلة لإياب الأهلي وسيمبا التنزاني

من المقرر أن تنطلق مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وسيمبا التنزاني غدا الثلاثاء، على 5 قنوات بشكل مجاني على قمر النايل سات.

وتبث مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر وسيمبا التنزاني فى إطار منافسات ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي عبر قناة أون تايم سبورتس، وأبوظبي الرياضة، والرياضية المغربية، وقناة SSC Extra 1 SD، إضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة.