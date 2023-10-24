قلق في الاتفاق بسبب موسى ديمبلي

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من القلق داخل جدران نادي الاتفاق السعودي بعد الإصابة التي تعرض لها النجم الفرنسي موسى ديمبلي، في المباراة الأخيرة أمام الرياض.

وأعلن الاتفاق اصابة ديمبلي في التدريب الاخير الذي سبق المباراة لكنه لم يكشف عن نوعية الاصابة ومدى غياب اللاعب.

ويعد موسى ديمبلي أحد أبرز لاعبي الاتفاق في الموسم الحالي حيث يحتل وصافة هدافي الدوري بعد رونالدو برصيد 7 اهداف.

وتأثر الاتفاق بغياب ديمبلي عن مباراة الرياض الماضية حيث عانى الفريق كثيرا من التسجيل وسط ضياع الفرص وعد أيجاد الحلول لتعديل النتيجة ومن ثم الفوز.

ويأمل الجهاز الفني لفريق الاتفاق عودة موسى ديمبلي بشكل سريع واللحاق بمباراة الوحدة المقبلة المقررة يوم السبت المقبل في الجولة 11 من دوري روشن في مكة المكرمة وكذلك قبل مواجهة النصر في دور الـ16 من مسابقة كأس الملك يوم الثلاثاء المقبل بالرياض .