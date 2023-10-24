تأجيل مباراة الوداد وإنييمبا في دوري السوبر الإفريقي

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قرارًا بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، أمام نظيره إنييمبا النيجيري، اليوم الثلاثاء.

وكشف كاف، عن تأجيل مباراة الوداد المغربي وإنييمبا، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، لتقام يوم الخميس المقبل.

وكان من المقرر أن يلتقي فريق الوداد البيضاوي المغربي بضيفه إنييمبا، غدًا الأربعاء، في دوري السوبر الإفريقي، في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

اقرأ أيضًا.. النصر السعودي يصدم حارسه بخصوص دوري أبطال آسيا

يأتي تأجيل المباراة بسبب تأخر وصول وفد فريق إنييمبا النيجيري إلى المغرب، من أجل خوض اللقاء أمام الوداد.

يشار إلى أن فريق الوداد البيضاوي المغربي كان قد حقق الفوز بهدف دون رد في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، أمام نظيره إنييمبا النيجيري.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الوداد المغربي، ونظيره إنييمبا النيجيري، بالمتأهل من لقاء مازيمبي والترجي التونسي.