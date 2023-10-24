موقف سداسي برشلونة من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن موقف سداسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، من خوض مباراة كلاسيكو الأرض أمام نظيره ريال مدريد، في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة ونظيره ريال مدريد، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، على أرضية ملعب الأولمبي لويس كومبانيس، يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه تم استبعاد كوندي وسيرجي روبيرتو من حسابات برشلونة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، على أن يراقب تطور ليفاندوفسكي ودي يونج وبيدري، فضلًا عن رافينيا.

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وبات من الصعب عودة المصابين في تدريبات اليوم، على الرغم أنه كان متوقعًا عودة كلا من رافينيا وبيدري، ولكن الشكوك مازالت مستمرة، حيث يخشى تشافي المجازفة باللاعبين المصابين خلال مواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء.

ويعد البرازيلي رافينيا هو الأقرب للعودة للمشاركة في لقاء الكلاسيكو من قائمة مصابي برشلونة،خاصة وإنه تعافى تمامًا من إصابته وينهي الآن المرحلة التأهيلية.