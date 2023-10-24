مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر اليوم (الدوري الإفريقي)

الأهلي 24 أكتوبر 2023 - 5:00 مساءً - : - سيمبا الدوري الإفريقي أبو ظبي الرياضية (1)

تترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة قوية تجمع بين الاهلي وسيمبا مساء اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي “السوبرليج” لكرة القدم.

كورة 365 يقدم مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي السادسة بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة سيمبا ضد الأهلي على الهواء عبر قناة أبو ظبي الرياضية (1) بأداء صوتي للمعلق عامر عبدالله.

كان لقاء الذهاب الي جمع الفريقين في الملعب الوطني مكابا قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليؤجل حسم الأمور لهذه الموقعة.

وأنهى المارد الأحمر بقيادة المدير الفني مارسيل كولر استتداداته للمباراة بشكل قوي وتركيز عالي للغاية، فهو يأمل بأن يقدم أداء مميز يحاول من خلاله اقتناص الفوز للعبور لنصف النهائي، وكلن سيكون عليه الحذر من الخصم لتجنب المفاجأة.

وسيكون استاد القاهرة اليوم ممتلئ بنسبة كبيرة من الجمهور بعدما سمحت السلطات المصرية بالسماح للجمهور بالدخول للملعب لحضزر المباراة ومساندة الأهلي، مما سيعطي الفريق قوة كبيرة ودفعة معنوية هائلة لمحاولة الانتصار.

وفي نفس السياق، يدرك الفريق التنزاني صعوبة المباراة كونها خارج الديار وأن الأفضليه للخصم لأن الهدف بهدفين، ولكن سيحاول اليوم القتال بشراسة تسحيل الأهداف ومحاولة خطف تذكرة العبور لنصف النهائي وإقصاء بطل إفريقيا من البطولة.

بطاقة مباراة الأهلي Vs سيمبا