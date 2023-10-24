البدري : كهربا أفضل من صفقة الأهلي الجديدة ويوجه رسالة لـ إمام عاشور

علق حسام البدري المدير الفني للزوراء العراقي على مستوى محمود كهربا نجم فريق الكرة القدم بالنادي الاهلي ومقارنته بالفرنسي أنتوني موديست مهاجم القلعة الحمراء الجديد.

وقال البدري في تصريحات إذاعية” كهربا يعتبر الأكثر انسجامًا مع لاعبي الاهلي في الفترة الأخيرة وموديست لم يقدم أوراق اعتماده للجماهير حتى الآن».

وتابع البدري في حديثه” من وجهة نظري يعتبر كهربا أفضل من موديست لقيادة هجوم الأهلي خلال الفترة الحالية».

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وعن إمام عاشور،أجاب” لاعب مختلف وجيد للغاية، وهو إضافة لوسط ملعب النادي الأهلي مع مارسيل كولر”.

وأنهى حديثه: إمام عاشور من الضروري معرفته ولًا أنه عليه التزامات ليصبح لاعبًا أساسيًا ودائم في تشكيل الأهلي”.

ويستعد الاهلي لمواجهة سيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.