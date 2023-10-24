تشكيل الاهلي لمواجهة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.. معلول أساسيًا

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي بنظيره سيمبا التنزاني، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، في بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وضم تشكيل الاهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كل من:

في حراسة المرمى : محمد الشناوي

وفي خط الدفاع : رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول

وفي خط الوسط : مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي افشة، حسين الشحات، بيرسي تاو

وفي خط الهجوم: محمود كهربا

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وكان النادي الاهلي قد تعادل إيجابيًا بهدفين أمام نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة التي أقيمت على أرض الأخير في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من :-

ياسر إبراهيم وصلاح محسن ورضا سليم ومحمد الضاوي ‏وإمام عاشور وموديست وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف ‏وأحمد نبيل كوكا وخالد عبدالفتاح.

جدير بالذكر أن علي معلول، كان قد غاب عن مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني في مباراة الذهاب في دوري السوبر الإفريقي.