مانشستر سيتي يطلق اسم لاعب برشلونة على ملعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي مانشستر سيتي إطلاق اسم جوندوجان، لاعب برشلونة الحالي وسيتي الحالي على أحد ملاعب التدريب في الأكاديمية، احتفالا بعيد ميلاه الـ 33.

نشر حساب النادي الرسمي على موقع التغريدات "إكس" مقطع فيديو لخلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة النادي، وعلق: "قام رئيس مجلس الإدارة بتكريم جوندوجان في عيد ميلاده الثالث والثلاثين من خلال الكشف عن ملعب تدريب مخصص في الأكاديمية باسمه، تكريما لهدفه في أستون فيلا 2022، شكرًا لك على كل شيء وأتمنى لك عيد ميلاد سعيدًا يا إيلكاي".

قال خلدون: "نيابة عن سمو الشيخ منصور وعن جميع المرتبطين بمانشستر سيتي، إنه لشرف عظيم لي أن أكشف عن هذه الصورة التي تمثل تكريما لكل إنجاز قام به جوندوجان كجزء من عائلة مانشستر سيتي على مر السنين".

أضاف "لقد كنت قائدا مهما، وركيزة مهمة لجزء من تاريخ هذا النادي الذي لن يُنسى أبدا".

تابع: "نحن جميعا ممتنون جدا للذكريات الرائعة التي قدمتها لنا كأول قائد لمانشستر سيتي يرفع دوري أبطال أوروبا، كلاعب حصد 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي، والعديد من الألقاب المهمة كجزء من مسيرتك مع النادي".

اختتم: "اليوم أريد أن أشكرك نيابة عن كل من يرتبط بالنادي، وهذه الصورة المرسومة هي هديتنا لك لإبقائك جزءا من تاريخ هذا النادي وهذه المؤسسة وهو المكان الذي يمكنك القدوم إليه وتعرف دائما أنك تملكه، لقد تركت أثرا هاما لن يُنسى أبدا".

انتقل جوندوجان إلى برشلونة في الصيف الماضي، بعدما انتهى عقده مع سيتي.

يذكر أن جوندوجان فاز بخمسة ألقاب دوري إنجليزي مع مان سيتي، و 2 كأس الاتحاد، و 4 كأس الرابطة، بالإضافة إلى البطولة الأهم دوري أبطال أوروبا.