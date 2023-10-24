في بيان رسمي.. بيراميدز يعلن التعاون مع الهلال الأحمر لدعم الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز تضامنه مع الشعب الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة جراء ما يتعرض له من اعتداءات وظروف غير إنسانية.

وقرر نادي بيراميدز، في بيان رسمي التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإسراع الخطى في سبيل دعمهم بشتى الطرق.

وجاء البيان على النحو التالي: "يعرب نادي بيراميدز وكافة العاملين به عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة في ظل الأوقات الصعبة التي يمرون بها، والظروف غير الإنسانية السيئة التي تحيط بهم من كل الجوانب تحت وطأة الاحتلال".

وأضاف البيان: "يؤكد النادي رفضه التام للهجوم الغاشم الذي يتعرض له أبناء القطاع والمدنيين العزل في بيوتهم والمستشفيات والمساجد والكنائس، ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار".

وأتم: "ويعلن بيراميدز إطلاق عدة مبادرات داخلية من أجل دعم أهلنا بغزة ومساعدتهم، وذلك بالتعاون مع كل من الهلال الأحمر المصري وبنك الطعام المصري وبنك الكساء المصري".