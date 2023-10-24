تحية وتحفيز.. جلسة خاصة بين أوسوريو ولاعبي الزمالك بعد العودة للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي، حيث عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين على هامش المران، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وأشاد "أوسوريو" بالمستوى الفني والبدني المتميز للاعبين خلال المباراة الأخيرة أمام سموحة والتي انتهت بفوز الفريق بخماسية مقابل هدف، وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين لمواصلة العروض القوية في الفترة المقبلة.

وطالب أوسوريو من اللاعبين المزيد من العمل والعطاء وبذل الجهد خلال الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة الانتصارات، و أكد المدير على ثقته في جميع العناصر المتواجدة بالفريق ، مشيدا بالروح و التكاتف المتواجد بين الجميع لتحقيق الأهداف.

و في نهاية الجلسة شرح العديد من الأمور الخططية والفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادا للقاء إنبي المرتقب في الدوري.

كما وضع أوسوريو ، برنامجا بدنيًا و تأهيلياً خاصا للاعبين على هامش المران، حيث تم التركيز خلال الفقرة التأهيلية والبدنية على تقوية العضلات وبعض الأمور الأخرى خاصة بعد عودة الفريق من راحة لمدة يومين بعد الفوز الأخير على سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص علاء رجب مخطط الأحمال على منح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر وطالبهم ببعض الأمور الخاصة ضمن البرنامج الموضوع لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأفضل.