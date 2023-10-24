كيف استقبلت جماهير ليلستروم النرويجي مدربهم السابق بعد الانتقال للغريم التقليدي؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

شهدت مدرجات مباراة ليلستروم وفاليرينجا، أمس، في الدوري النرويجي رفع جماهير الأول "تيفو" يهددون فيه مدربهم السابق، الذي يتولى تدريب المنافس الآن.

رفعت جماهير نادي ليلستروم النرويجي لافتة مجسم وحش على منصة الإعدام وفي يده حقيبة مال، إشارة إلى مدربهم السابق، جير باكي.

غادر جير باكي نادي ليلستروم في نهاية الموسم الماضي وانتقل إلى الغريم التقليدي فاليرينجا، مع انطلاق الموسم الحالي.

كانت مباراة أمس الصدام الأول بين الغريمين التقليديين، بعد انتقال المدرب، لذلك رفعت الجماهير لافتة تهاجمه أثناء الخروج من الملعب، بعد انتهاء الشوط الأول.