"ليس مجرد قائد في الملعب".. تفاصيل جلسة أوسوريو مع شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، جلسة مع قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا على هامش المران.

وكان نادي الزمالك استأنف تدريباته صباح اليوم، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة بعد الفوز على سموحة في الجولة الماضية للدوري المصري الممتاز.

وحرص أوسوريو على الإشادة بأداء وعطاء "شيكابالا" في الفترة الأخيرة و المستوي المتميز الذي ظهر عليه في المباريات، ومساهمته بشكل كبير مع الفريق في الملعب.

وأوضح المدير الفني أن شيكابالا ليس مجرد قائد للفريق داخل الملعب، بل دوره كبير أيضا خارج الملعب..

كما تحدث المدير الفني مع محمود شيكابالا في بعض الأمور الفنية الخاصة وبعض الأدوار المطلوبة منه خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية المباريات.

وفي المقابل، خاض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران، بأداء بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وجاء ذلك وفقا للبرنامج الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة في ظل معاناته من إجهاد عضلي تسبب في غيابه عن المباراة الأخيرة أمام سموحة في مسابقة الدوري.

و لم يشارك محمد عبد الشافي في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي ، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية فقط.