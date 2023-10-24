"ينورنا ويشرفنا".. نائب رئيس الزمالك يكشف موعد زيارة الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، حقيقة زيادة مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب لمقر القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

قال هشام نصر في مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد":"سمعت بزيارة محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك في الفترة المقبلة".

أوضح "نصر": "ننتظر عودة محمود الخطيب من رحلة العلاج الخارجية، وإن شاء الله ينورونا ويشرفونا، ودائما العلاقة مميزة بين القطبين".

وكانت الساعات الماضية شهدت تهنئة النادي الأهلي لمجلس إدارة الزمالك الجديد، بعد توليه المسئولية، بينما كانت تشهد العلاقات بين الناديين توترًا الفترة الماضية في ظل فترة مجلس الإدارة السابق.