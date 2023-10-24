من هو إسرائيل باتريك لاعب سيمبا التنزاني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ضمت قائمة سيمبا التنزاني لاعبا اسمه إسرائيل باتريك، مما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اسم اللاعب وجنسيته.

يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي الدوري الإفريقي.

يتشابه اسم اللاعب باسم دولة الكيان المحتل، باتريك ولد في تنزانيا بالتحديد مدينة موانزا، ويشارك صاحب الـ 23 عاما مع منتخب بلاده الوطني، في مركز الدفاع.

انضم إسرائيل باتريك إلى سيمبا التنزاني يوم 16 أغسطس 2021، وفقاً لموقع النادي الرسمي، ويرتدي القميص رقم 5.

من الناحية العائلية، يرتبط لاعب سيمبا بطفله، إذ نشر في 10 يوليو الماضي صورتهما عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "العائلة".