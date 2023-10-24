"أفريقيا مش زي أوروبا".. حسام البدري يوجه رسالة لمدرب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - علق حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي ومنتخب مصر، على مستوى نادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق.

قال حسام البدري في برنامج إذاعي: " أوسوريو مدرب الزمالك جيد، ولكنه يستخدم اللاعبين بشكل غير منطقي في بعض الأوقات ولعب بعض اللاعبين في مراكز غير صحيحة بالنسبالهم".

وأضاف "البدري": على أوسوريو استخدام لاعبي الزمالك بشكل منطقي، ولابد من تدخل بعض الأشخاص المقربين وتوجيه النصيحة له بأن اللعب في إفريقيا مش زي أوروبا وأمريكا الجنوبية".

وأوضح مدرب الأهلي السابق: "عندما يلعب أوسوريو بشكل طبيعي نرى مستوى وأداء لاعبي الزمالك الحقيقي، ويظهرون بشكل مميز، وهو تتمناه الجماهير البيضاء".