محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن نادي ليفربول عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر سبتمبر، وكانت الجائزة من نصيب المصري محمد صلاح الذي يواصل تألقه مع الريدز.

ونشر حساب النادي الرسمي على منصة "X" تويتر سابقا، صورة لصلاح مع الجائزة، وعلق: "أفضل لاعب لشهر سبتمبر هو محمد صلاح".

وأعلنت أمس الإثنين رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر.

وشارك الجناح المصري مع نادي ليفربول خلال شهر سبتمبر في أربع مباريات، سجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين.

جدير بالذكر، انضم صلاح إلى الريدز في موسم 2017/18 قادما من نادي روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.