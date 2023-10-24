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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أمس الإثنين مباريات الجولة التاسعة من الممتاز، بفوز توتنهام على فولهام بنتيجة 2-0.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الأسبوع التاسع:

1. توتنهام - 23 نقطة

2. مانشستر سيتي - 21 نقطة

3. أرسنال - 21 نقطة

4. - 20 نقطة

5. أستون فيلا - 19 نقطة

6. نيوكاسل - 16 نقطة

7. برايتون - 17 نقطة

8. مانشستر يونايتد - 15 نقطة

9. وست هام - 14 نقطة

10. - 12 نقطة

11. كريستال بالاس - 12 نقطة

12.ولفرهامبتون - 11 نقاط

13.فولهام - 11 نقطة

14.برينتفورد - 10 نقاط

15. نوتنجهام - 10 نقاط

16. إيفرتون - 7 نقاط

17.لوتون تاون - 5 نقاط

18.بيرنلي - 4 نقاط

19. بورنموث - 3 نقاط

20. شيفيلد يونايتد - نقطة

وتنطلق مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، بمباراة توتنهام ضد كريستال بالاس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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