محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
انتهت أمس الإثنين مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز توتنهام على فولهام بنتيجة 2-0.
ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الأسبوع التاسع:
1. توتنهام - 23 نقطة
2. مانشستر سيتي - 21 نقطة
3. أرسنال - 21 نقطة
4. ليفربول - 20 نقطة
5. أستون فيلا - 19 نقطة
6. نيوكاسل - 16 نقطة
7. برايتون - 17 نقطة
8. مانشستر يونايتد - 15 نقطة
9. وست هام - 14 نقطة
10. تشيلسي - 12 نقطة
11. كريستال بالاس - 12 نقطة
12.ولفرهامبتون - 11 نقاط
13.فولهام - 11 نقطة
14.برينتفورد - 10 نقاط
15. نوتنجهام - 10 نقاط
16. إيفرتون - 7 نقاط
17.لوتون تاون - 5 نقاط
18.بيرنلي - 4 نقاط
19. بورنموث - 3 نقاط
20. شيفيلد يونايتد - نقطة
وتنطلق مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، بمباراة توتنهام ضد كريستال بالاس.