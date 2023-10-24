شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: لم نقدم عروضاً مادية للزمالك فى أزمة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحسينى أبو قمر نائب رئيس النادى المصري، أن ناديه لم يقدم أي عروض مادية لتسوية أزمة أحمد وأحمد أيمن منصور مع نادي الزمالك.

وقال أبو قمر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: لم نقدم عروضاً مادية لنادي الزمالك لأن موقف المصري سليم في تلك القضية..تعاقدنا مع لاعبين غير مُقيّدين مع أي نادي بعد إيقاف قيد الزمالك، وهذا ليس استغلالاً للموقف.. كان من الممكن أن يتعاقد اللاعبين مع أي نادي آخر في ظل إيقاف قيد الزمالك لكنهما تمسكا بالتوقيع للنادي المصري.

أضاف: أثبتنا صحة موقف المصري واللاعبين، ويجب أن يكون هناك مراعاة لمصلحة اللاعب ليُمارس كرة القدم، وعلاقتنا جيدة بجميع الأندية ونحترم قرار اتحاد الكرة.

وشارك ثنائي المصري أحمد عيد وأحمد أيمن منصور في تدريبات الفريق البورسعيدي التي أقيمت استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري، فى ظل ترقب كلا اللاعبين لقرار لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة بيراميدز الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

وكان اللاعبان قد خضعا للتحقيق في مقر اتحاد الكرة يوم الأربعاء الماضي وذلك ببسبب التوقيع لناديين، ويستند النادى المصري فى دفاعه عن اللاعبين على أن الزمالك يعانى من إيقاف القيد، وبالتالي لا يعتد بتلك العقود، ورغم منح اتحاد الكرة مهلة للناديين لحل الأزمة ودياً، إلا أن هذا الأمر يتعذر حتى الآن.