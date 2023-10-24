شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة ودية لمجلس الزمالك الجديد قبل توزيع المهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسة ودية لأعضاء المجلس بمقر النادى كأول تجمع للمجلس بعد انتخابات الجمعية العمومية والتى اسفرت عن فوز حسين لبيب وقائمته.

ومن المقرر أن يعقد اول اجتماع لمجلس الإدارة خلال الساعات المقبلة لتوزيع الملفات ومناقشة الخطوات التى سيتم البدء بها فى حل الأمور التي تحتاج إلى حل.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التي أقيمت الجمعة الماضى، وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

حسين لبيب رئيس النادى

هشام نصر نائب رئيس النادى

حسام المندوه أمين الصندوق

أعضاء مجلس الإدارة: أحمد سليمان، هانى برزى، هانى شكرى، حسين السيد، عمرو على أدهم، محمد طارق، نيرة الأحمر، أحمد خالد حسانين، ورامى نصوحى.