اتحاد الكرة يفاوض سيراليون لمواجهتها فى تونس بدلا من ليبيريا

القاهرة - سامية سيد - دخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع نظيره السيراليونى من أجل إقامة مباراتهما فى الجولة الثانية بتصفيات كأس العالم خلال شهر نوفمبر المقبل فى تونس بدلا من ليبيريا، بعدما حصل الجانب السيراليونى على موافقة الكاف لاقامة المباراة فى ليبيريا بالفعل.

ويفضل روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر مواجهة سيراليون في تونس كونها تشبه الأجواء المصرية من حيث الحالة المناخية والملاعب، بعكس الحال في ليبيريا حيث يعانى المنتخب وقتها من طول ساعات السفر وسوء أرضية الملاعب وارتفاع الحرارة.

وحدد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا يومي 16 أو 17 نوفمبر موعداً لمواجهة منتخب جيبوتي بالقاهرة، فى افتتاح مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقي بالموعد النهائي خلال الساعات المقبلة.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول فى الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، ويتخللها مباراتان الأولى أمام جيبوتي وتقام بالقاهرة والأقرب إقامتها باستاد القاهرة، والمباراة الثانية أمام منتخب سيراليون، وإلى الآن لم يتم تحديد مكان إقامتها بسبب رفض الاتحاد الأفريقي إقامة مباريات للمنتخب هناك، حيث يجرى مسئولو اتحاد الكرة محاولات لاستضافة المباراة بالقاهرة، بينما يتمسك منتخب سيراليون باللعب على أرض محايدة وهى المغرب، وتم مخاطبة الاتحاد الأفريقي من أجل حسم الموعد ومكان المباراة.

فى سياق آخر، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا على انطلاق معسكر المنتخب مطلع العام المقبل 3 يناير بشكل مبدئي، على أن يقام المعسكر لمدة 8 أيام في مصر، قبل السفر لكوت ديفوار مع انطلاق البطولة للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الدورى المصري سيتوقف يوم 2 يناير المقبل، حتى يمنح الجهاز الفني للمنتخب فرصة إقامة معسكر تحضيري كاف قبل انطلاق البطولة.

وجاء الفراعنة في المجموعة الثانية رفقة غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، وحجز منتخب مصر مكانه في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعدما تصدر مجموعته على حساب عدة منتخبات قوية على رأسها غينيا.

وتنطلق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في الثالث عشر من شهر يناير المقبل ويستضيف اللقاء استاد الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان بكوت ديفوار ومن المفترض أن تلعب المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير من العام المقبل.