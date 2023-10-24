شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسئلة تجيب عن تفاصيل مواجهة الأهلى وسيمبا بدورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور الأهلى انطلاق المباراة المهمة التي تجمع المارد الأحمر مع سيمبا التنزاني في الخمامسة مساء اليوم الثلاثاء بإياب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، وهى البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

س: من هم حكام مباراة الأهلى وسيمبا بدورى السوبر الأفريقي ؟

ج: اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.

س: ما هي الجائزة المالية للأهلى حال الفوز على الأهلى ؟

ج : يحصل الأهلى على مليون و 700 ألف دولار حالة تخطيه عقبة سيمبا التنزانى في المباراة التي تقام بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الإياب من بطولة دورى السوبر الأفريقي علماً بأن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابى 2-2.

س: ما هي سيناريوهات تأهل الأهلى إلى الدور المقبل بدورى السوبر الأفريقي ؟

ج: يبقى السيناريو الأول فوز الأهلي على سيمبا بأى نتيجة فى مباراة أما السيناريو الثانى هو التعادل سواء سلبي أو بنتيجة هدف لكل فريق، بينما السيناريو الثالث بالتعادل بنتيجة هدفين لمثلهما، ليلجأ الاهلى وسيمبا إلى ركلات الترجيح والفوز بها يضمن للمارد الأحمر الصعود إلى نصف نهائي البطولة.

س: ماذا يحدث إذا تعادل الأهلى وسيمبا 2/2 الليلة ؟

فى حالة تعادل الأهلى وسيمبا بنتيجة 2-2 فى مباراة الإياب أيضًا تنص اللائحة على أنه "فى مباريات الدورين ربع ونصف النهائى، إذا تعادل الفريقان فى مجموع الأهداف، وعدد الأهداف المسجلة مع نهاية الوقت الأصلى للقاء الإياب يتم تحديد الفائز بركلات الترجيح".

س: ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى وسيمبا ؟

ج: من المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني ،خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية– إمام عاشور - بيرسي تاو - رضا سليم،الهجوم: محمود كهربا.

س: ما هي غيابات الأهلى أمام سيمبا ؟

ج: استبعد المدرب مارسيل كولر كل من :"محمود متولي وأكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية وكريم نيدفيد للإصابة وأحمد عبد القادر ومحمد زعلوك وحمزة علاء ومعتز محمد لأسباب فنية".