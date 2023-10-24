شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينشر صور من غرفة ملابس الفريق قبل مباراة سيمبا فى الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صوراً من غرفة ملابس الفريق قبل مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء باستاد القاهرة، فى "إياب" ربع نهائى دورى السوبر الأفريقى.
وحرص كولر على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبوه فى مباراة الذهاب، خاصة فى التمركز داخل الملعب، وعدم ترك مساحات شاسعة يستغلها لاعبو المنافس، بخلاف الأزمة فى الرقابة خلال الكرات العرضية والثابتة، والتي تسببت فى استقبال شباك الأهلى لهدفين من سيمبا في مباراة الذهاب.
وطالب المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة السيطرة على مجريات اللعب والتحكم في الكرة والتركيز الشديد والتنوع فى خلق الفرص من الأطراف والعمق، واستغلال المساحات التي ستتاح لهم فى تهديد مرمى المنافس وتحقيق الهدف المنشود في الفوز والصعود لنصف النهائي.
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