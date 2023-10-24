شكرا لقرائتكم خبر عن تامر بيبرس: تغيير شكل الدورى ساهم فى قوة منتخب الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة حسم التأهل لأولمبياد باريس 2024 من خلال التفوق القارى على تونس بحصد بطولة أفريقيا و من بعدها التفوق في التصنيف بالتصفيات التي أختتمت مؤخرا باليابان لينتظر الإعلان الرسمي شهر يونيو القادم .

وحرص الخليج 365 على إستقبال تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الإتحاد و رئيس البعثة في التصفيات الأخيرة المؤهلة للأولمبياد و معه كلا من اللاعبين ، أحمد يوسف و محمد رضا و محمد عادل وعبد الرحمن الحسينى و محمد عسران لتكريمهم في ندوة و التحدث حول كواليس التأهل و أبرز الإستعدادات .

كشف تامر بيبرس أن رحلة التأهل للاولمبياد بدأت منذ عامين تحديدا في نوفمبر 2021 عقب تولى مجلس ياسر قمر مهمة الإتحاد بوضع خطة تعد طويلة الأمد للتأهل لدورتى باريس 2024 و لوس أنجلوس 2028 .

و أشار بيبرس إلى أن تغيير شكل مسابقة الدورى إلى نظام " البلاى أوف " أهم أسباب قوة المنتخب لأنه أظهر إمكانيات اللاعبين ، مشيرا إلى أن الإحلال و التجديد بردفع عناصر شابة خطوة للإعداد للأولمبياد .

كما تحدث بيبرس عن قرار نجوم اللعبة أحمد صلاح و عبد الله عبد السلام بالإعتزال الدولى قائلا : هذا قرارهم و قطار المنتخب لم يقف على لاعب ، مشيرا إلى أنهم أدوا ماعليهم طوال مسيرتهم مع الفراعنة على أكمل وجه .

و قال بيبرس أن إهتمام لاعبى الطائرة بالدراسة ووضعها كأولوية السبب الرئيسى في عدم إتساع قاعدة الإحتراف في الكرة الطائرة في سن مبكر