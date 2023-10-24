شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل استاد القاهرة لمواجهة سيمبا فى إياب ربع نهائى الدورى الأفريقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة لخوض مباراة سيمبا بالدوري الأفريقي ، وفور وصول الحافلة قام الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء عمليات الإحماء التي ستسبق خوض اللقاء المرتقب.



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (1)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (2)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (3)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (4)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (5)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (6)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (7)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (8)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (9)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (10)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (11)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (12)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (13)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (14)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (15)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (16)



وصول لاعبي الاهلي ملعب القاهرة (17)

ويخوض الأهلي مباراة قوية فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، عندما يلتقي سيمبا التنزاني باستاد القاهرة، فى "إياب" ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، والتى يسعى خلالها الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تخطي بطل تنزانيا والصعود إلى نصف نهائي البطولة القارية الجديدة.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي بالعاصمة التنزانية دار السلام، ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي أو التعادل بهدف لكل فريق لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي.