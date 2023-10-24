شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يكشف حقيقة عروض أوفا ومحمد حمدى بعد تألقهما مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو نادى إنبي حقيقة وصول عروض إلى أحمد أمين "أوفا" ومحمد حمدى ثنائى الفريق البترولى،خلال الفترة الماضية بعد تألقهما وخطفهما البساط من تحت أقدام نجوم كبار في دورى نايل.

أوضح مسئولو إنبى أن ثنائى الفريق لم يتلق أي عروض رسمية حتى آلان خاصة أن الأولوية عند النادى البترولى هي تسويق اللاعبين خارجياً، لتحقيق أقصى استفادة منهما.

من جانبه ، أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى، سعادته بتحقيق أول فوز لهم فى بطولة الدورى بعد الفوز على البنك الأهلى فى الجولة الرابعة من منافسات دورى نايل.

وقال محمد إسماعيل: "لم يحالفنا التوفيق فى مباراتى الداخلية وبيراميدز وكلن كان عندنا ثقة فى تحقيق الفوز لأننا فرقة كويسة" ، وتابع مدير الكرة بإنبى: "الفوز على البنك الأهلى بمثابة البداية الحقيقية للفريق، ومباراة الزمالك المقبلة ستكون حلوة وممتعة والزمالك فايق وإحنا جاهزين للمباراة وهنستعد بشكل مميز، وتامر مصطفى وأوسوريو بيحضروا لبعض مفاجآت".