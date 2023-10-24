شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تواصل عقد لقاءاتها التثقيفية بــ 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، وبالتعاون مع المجلس القومى للاشخاص ذوي الاعاقة ، عقد لقاءاتها التثقيفية تحت شعار " شارك.. الكلمة كلمتك " بــ 4 محافظات[ الإسكندرية ، كفرالشيخ ، القليوبية، المنوفية] تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة تنفيذ سلسلة كبيرة من اللقاءات التثقيفية نحو تعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل ، وخاصة فئات الأشخاص ذوى الاعاقة ، ولما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين وتأهيل هذه الفئة، ببناء بيئة محفزة، تضمن لهم مكانة فعالة ومتميزة في جميع المجالات، من التعليم والتوظيف، إلى المشاركة المجتمعية والثقافية الرياضية.



الحملة القومية



الحملة القومية



الحملة القومية

كما تستهدف اللقاءات تعريف المشاركين بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وطرق الاتاحة التى سيتم توفيرها للاشخاص ذوي الاعاقة داخل اللجان الانتخابية، أن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

وتحرص الهيئة الوطنية للإنتخابات علي تسهيل المهام لدي ذوي الهمم للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابي القادم بشكل سهل دون أي صعوبات أو عقبات ، وكذلك وفرت كل السبل لجميع ذوي الهمم لتسهيل الانتخابات عليهم، ومنهم فاقدو البصر بتوفير ورق برايل للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مع توفير لجان خاصة لهم .