شكرا لقرائتكم خبر عن البطل 4 مليون دولار.. تعرف على جوائز دورى السوبر الافريقى قبل لقاء الأهلى وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر
وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي في العاصمة التنزانية دار السلام، ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي أو التعادل بهدف لكل فريق لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي.جوائز الدورى الأفريقى
البطل: 4 ملايين دولار.
الوصيف: 3 ملايين دولار.
المركز الثالث: مليون و700 ألف دولار.
تذاع مباريات البطولة بالكامل بالمجان على قنوات أون تايم سبورتس، التى أعلنت الحصول على حقوق البث الفضائى عبر قنواتها المفتوحة على نايل سات، كما تنقل المباريات على قنوات أبوظبى الرياضية المفتوحة.
وتشارك ثمانية أندية فى البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة، بدلاً من نسخة تضمّ 24 ناديًا تم الترويج لها سابقاً تحت اسم الدورى السوبر الأفريقى.
وتقام مباريات نصف النهائى فى الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، بينما ستقام المباريات النهائية التى ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023.
وجاءت نتائج القرعة متوازنة، حسب التصنيف الذي تم وضعه للفرق الثمانية، حيث سيلتقي الوداد الرياضي المغربي مع إنييمبا النيجيري، والترجي التونسي مع تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقى مع بترو أتلتيكو الأنجولى.
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