شكرا لقرائتكم خبر عن البطل 4 مليون دولار.. تعرف على جوائز دورى السوبر الافريقى قبل لقاء الأهلى وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلي مباراة قوية فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء عندما يلتقي سيمبا التنزاني على استاد القاهرة في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، وهي المباراة التى يسعى خلالها الأهلى إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تمكنه من تخطى بطل تنزانيا والصعود إلى نصف نهائي البطولة القارية الجديدة.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي في العاصمة التنزانية دار السلام، ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي أو التعادل بهدف لكل فريق لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي.

جوائز الدورى الأفريقى

البطل: 4 ملايين دولار.

الوصيف: 3 ملايين دولار.

المركز الثالث: مليون و700 ألف دولار.

المشاركون في البطولة: مليون دولار. القنوات الناقلة لبطولة الدوري الأفريقي تذاع مباريات البطولة بالكامل بالمجان على قنوات أون تايم سبورتس، التى أعلنت الحصول على حقوق البث الفضائى عبر قنواتها المفتوحة على نايل سات، كما تنقل المباريات على قنوات أبوظبى الرياضية المفتوحة.