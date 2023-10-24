شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة وكهربا وتاو فى تشكيل الأهلى أمام سيمبا بإياب ربع نهائى الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفمي للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي والمقرر لها الخامسة مساء اليوم إستاد القاهرة.

ويضم التشكيل، كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة‏ وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويخوض الأهلي مباراة قوية فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، عندما يلتقى سيمبا التنزاني باستاد القاهرة، فى "إياب" ربع نهائى دورى السوبر الأفريقى، والتى يسعى خلالها الأهلى لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تخطى بطل تنزانيا والصعود إلى نصف نهائى البطولة القارية الجديدة.

وتعادل الأهلى مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي بالعاصمة التنزانية دار السلام، ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبى أو التعادل بهدف لكل فريق لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي.