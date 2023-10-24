شكرا لقرائتكم خبر عن أمام سيمبا التنزاني.. الأهلي يبحث عن تأشيرة نصف نهائي الدوري الإفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه الأهلي المصري نظيره سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي الوليدة، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي.

ويكفي الأهلي تحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أقل من 2-2 (0-0 أو 1-1) للتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة. بينما يحتاج سيمبا إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2 إذا أراد تحقيق المفاجأة.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا إلى نصف النهائي، لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي.

والتقى الأهلي، سيمبا في 7 مباريات سابقة قبل لقاء الثلاثاء، حقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات وتلقى ثلاث هزائم وتعادل الفريقان 2/2، سجل الأهلي 11 هدفاً وتلقت شباكه 6 أهداف.

كما حقق الأهلي الفوز على سيمبا بخماسية مقابل هدف، ليكون الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة سيمبا والأهلي في تنزانيا يوم الجمعة الماضي في افتتاح البطولة، ما يجعل الأحمر مطالباً بالفوز بأي نتيجة كي يتأهل لنصف النهائي أو التعادل 0-0 أو 1-1.