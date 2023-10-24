شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وسبورتنج براجا اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجارى على ستاد الملعب البلدي براجا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبراجا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبراجا

وتنقل فعاليات مواجهة ريال مدريد وبراجا اليوم عبر قناة بين سبورت إتش دي 1 الناقل الوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير خليل البلوشي.