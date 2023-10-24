شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة.. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على تشكيل فريقه لمواجهة سبورتنج براجا في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة سبورتنج براجا

وجاء تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة سبورتنج براجا على النحو التالى:

في حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ألابا، كامافينجا.

في خط الوسط: توني كروس، تشواميني، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبراجا



وتنقل فعاليات مواجهة ريال مدريد وبراجا اليوم عبر قناة بين سبورت إتش دي 1 الناقل الوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير خليل البلوشي.