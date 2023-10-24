شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبراجا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الأول في سلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من لعب مباراتين حيث حقق الفوز في المباراتين ولم يتعادل ولم يتلقى الهزيمة.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق سبورتنج براجا يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط من لعب مباراتين حيث حقق الفوز في مباراة ولم يتعادل وتلقى الهزيمة في مباراة.

معلق مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت القطرية الرياضية تولى التعليق على مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا إلى المعلق الرياضي الكبير خليل البلوشي.