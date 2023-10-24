شكرا لقرائتكم خبر عن "دكة" الأهلى أمام سيمبا فى إياب ربع نهائى الدورى الأفريقى تضم موديست وإمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على دكة بدلاء الأهلى فى مباراة سيمبا التنزانى مساء اليوم بالقاهرة، كلاً من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن ورضا سليم ومحمد الضاوي ‏وإمام عاشور وموديست وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف ‏وأحمد نبيل كوكا وخالد عبدالفتاح.

فيما يضم تشكيل الأهلي الرسمي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوى، على معلول ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، أليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة‏ وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويُدير المباراة، الحكم الكونغولى جان جوك ندالا وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.

وتعادل الأهلى مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي بالعاصمة التنزانية دار السلام، ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبى أو التعادل بهدف لكل فريق لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي.