شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يصل الزمالك لبدء أول اجتماع لمجلس الإدارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل حسين لبيب رئيس نادى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء منذ قليل لبدء اجتماع مجلس الإدارة، لمناقشة العديد من الملفات التى تخص النادى والفريق الكروى فى الفترة المقبلة.

كما حضر للنادي هشام نصر نائب الرئيس، بالإضافة إلى حسام المندوه أمين الصندوق ، وحضر من الأعضاء أحمد سليمان وحسين السيد ومحمد طارق بالإضافة إلى أحمد خالد حسنين و رامى نصوحى.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسة ودية لأعضاء المجلس بمقر النادى كأول تجمع للمجلس بعد انتخابات الجمعية العمومية والتى اسفرت عن فوز حسين لبيب وقائمته.